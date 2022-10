PAW Patrol: Grand Prix gibt jetzt Vollgas XBU MrHyde am Di, 04.10.2022, 14:20 Uhr

Bandai Namco Europe und Outright Games kündigen an, dass PAW PATROL: GRAND PRIX ab sofort für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und Steam erhältlich ist. Das von 3D Clouds entwickelte Kart-Rennspiel ist das erste PAW Patrol-Videospiel für vier Spielerinnen und Spieler, das die Möglichkeit bietet, durch die Lieblingsorte aus der erfolgreichen Fernsehserie zu rasen und den Pup Cup zu gewinnen.



Die Spielerinnen und Spieler können auf elf Strecken in der Abenteuer-Bucht, Jake's Snowboard-Resort, dem Dschungel und anderen Orten um die Wette rasen. Dabei kann aber immer Bürgermeister Besserwisser in seinem Luftschiff auftauchen und auf der Strecke für Chaos sorgen.



PAW PATROL: GRAND PRIX ist nicht nur das erste PAW Patrol Kart-Rennspiel überhaupt, sondern auch das erste PAW Patrol-Multiplayer-Videospiel, bei dem bis zu vier Spielerinnen und Spieler gleichzeitig spielen können, so dass die ganze Familie über einen geteilten Bildschirm zusammen Spaß haben kann. Mit Power-Ups und Boosts wie Wasserballons, Schneebällen und Konfettiregen können alle zum Champion werden. Erfahrene Rennfahrerinnen und Rennfahrer können im schweren Modus spielen, während jüngere Spielerinnen und Spieler die einfachen Steuerungsoptionen mit automatischer Beschleunigung nutzen können, um sie bis zur Ziellinie zu führen.

PAW PATROL: GRAND PRIX basiert auf PAW Patrol, der preisgekrönten Zeichentrickserie für Vorschulkinder, die von den Abenteuern eines technisch versierten Jungen namens Ryder und seinem Team von Welpen erzählt. Der Erfolg der Serie, die zu den beliebtesten Kinderserien der Welt gehört, hat sie zu einem weltweiten Phänomen gemacht.



PAW Patrol feiert nächstes Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und veröffentlicht den neuen Animationsfilm PAW Patrol: The Mighty Movie. Nach dem weltweiten Erfolg von PAW Patrol: The Movie, der letztes Jahr in 25 Ländern Platz 1 belegte und weltweit über 140 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielte, wird dies der zweite Film der Reihe sein.



Terry Malham, CEO von Outright Games, sagt: „Wir sind absolut begeistert, PAW PATROL: GRAND PRIX heute in die Hände der Spielerinnen und Spieler zu geben. Es war uns ein Vergnügen, erneut mit Nickelodeon zusammenzuarbeiten, um unser viertes PAW Patrol-Spiel auf die Bildschirme der Fans zu bringen. Wir freuen uns sehr, ein so spannendes Rennspiel anbieten zu können, vor allem eines, das Familien gemeinsam spielen können, unabhängig von Alter und Erfahrung. Wir sehen uns auf der Rennstrecke."

Quelle: Outright Games Ltd.