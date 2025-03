Path of Exile 2: Dawn of the Hunt erscheint im April XBU MrHyde am So, 30.03.2025, 22:35 Uhr

Am 04. April beginnt in Path of Exile 2 um 21:00 Uhr eine neue Jagd, die eine neue Ära des Gemetzels einläutet. Dawn of the Hunt ist das erste große Inhaltsupdate seit dem Early-Access-Debüt des Spiels im vergangenen Jahr. Wir haben hier einen passenden Trailer für euch dazu.

Spieler können ihre Beute mit der neuen Klasse der Jägerin, einer geschickten Speer- und Buckler-Nutzerin, die sich auf eine Mischung aus Nah- und Fernkampf spezialisiert hat, erledigen.

Außerdem gibt es fünf neue Aufstiegsklassen - den Ritualisten, die Amazone, den Schmied von Kitava, den Taktiker und den Lich.

Es gibt dutzende neue Begegnungen im Endgame, zusammen mit mechanischen Überarbeitungen.

Es können über hundert neue einzigartige Gegenstände sowie deutlich erweiterte Handwerksoptionen entdeckt werden, um die eigenen Fähigkeiten als Monstertöter zu verbessern.

