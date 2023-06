PARK BEYOND ist ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Fr, 16.06.2023, 14:15 Uhr

Bandai Namco Europe und Limbic Entertainment veröffentlichen heute die neue Freizeitpark-Simulation PARK BEYOND, die ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist. Zusätzlich ist eine zweistündige Demo-Version auf Xbox Series X|S verfügbar.



In PARK BEYOND ist für alle Spielenden etwas dabei: Visionär*innen können mithilfe der vielen Impossifizierungen von Fahrgeschäften, Shops und Animateur*innen den Freizeitpark der Zukunft kreieren. Management-Fans haben die volle Kontrolle über ihre Parks und können jeden Parameter und Geldfluss verfolgen, um sicherzugehen, dass ihr Freizeitpark perfekt läuft. Kreative Köpfe können sich dank des modularen Bauens und der umfangreichen Auswahl an Bauelementen frei ausleben und den Freizeitpark sowie Achterbahnen ihrer Träume gestalten.



In Sachen Kreativität wird es ab August ein Upgrade geben, wenn die Plattform mod.io ins Spiel integriert wird, mit der Spielende ihre eigens erstellten Kreationen weltweit teilen können, ganz unabhängig auf welcher Plattform sie spielen.

Kommende kostenlose und kostenpflichtige DLCs bringen zusätzlich neue Inhalte wie Themenwelten, Dekorationen, Animateur*innen und mehr ins Spiel.

Quelle: BandaiNamco