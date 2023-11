Neuer DLC für PARK BEYOND kommt XBU MrHyde am Do, 16.11.2023, 17:45 Uhr

Publisher Bandai Namco Europe hat sich mit dem Academy Award-gekrönten Animationsstudio Aardman zusammengetan, um einen DLC zu Chicken Run am 15. Dezember in PARK BEYOND zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung von CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET THEME WORLD wird zeitgleich mit der weltweiten Netflix-Veröffentlichung des Films am selben Tag erfolgen.



Zur Feier des Kinostarts bringt dieser DLC zwei neue gefiederte Entertainer, skurrile Achterbahnen und Module sowie zwei neue flache Fahrgeschäfte für die Besucher*innen. Ein großartiger Vergnügungspark hat verschiedene Themenbereiche und die CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET THEME WORLD wird Hunderte von neuen Landschaftselementen hinzufügen, um eine ganz neue ländliche Atmosphäre zu schaffen.

CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET THEME WORLD wird ab dem 15. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein. Alle PARK BEYOND-Spieler*innen erhalten einen kostenlosen CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET Skin für die „Shinning Pendulum Flat Ride“, der durch ein Update hinzugefügt wird.



"Wir freuen uns, mit Aardman zusammenzuarbeiten, um ihre fantastische Chicken Run-IP in PARK BEYOND zu bringen, da sie so gut zur Atmosphäre des Spiels passt. Seit dem Start haben wir ständig daran gearbeitet, das Spiel noch besser zu machen und spannende Inhalte hinzuzufügen", sagt Stephan Winter von Limbic Entertainment. "Wir sehen, dass die Community positiv auf die Richtung reagiert, in die wir gehen und vertrauen darauf, dass CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET THEME WORLD die Kreativität der Spieler*innen anregen wird."



Als Dankeschön des Studios an die frühen Unterstützer*innen des Spiels ist dieser DLC zwar nicht Teil des Jahrespasses, aber Spieler*innen, die PARK BEYOND als Standard- oder Deluxe-Edition (digital oder physisch) vorbestellt haben, können diesen DLC bei Erscheinen kostenlos anfordern. Das Verfahren zum Einlösen des DLCs wird auf den Social-Media-Kanälen von Bandai Namco Europe und PARK BEYOND bekannt gegeben.

Quelle: BandaiNamco