PARK BEYOND gibt Einblicke in das Management-Gameplay
19.04.2023

PARK BEYOND stellt euch in einem neuen Video die komplexen Mechaniken vor, die es euch ermöglichen, einen Park ganz nach euren eigenen Wünschen zu kreieren und zu managen. PARK BEYOND erscheint am 16. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Quelle: BandaiNamco