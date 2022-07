Paradize Project für Xbox Series angekündigt XBU ringdrossel am Fr, 08.07.2022, 10:15 Uhr

Eko Software arbeitet laut Nacon an dem Survival-Actionspiel Paradize Project, das für Xbox Series und PS5 erscheinen soll. In dem Spiel übernehmen die Überlebenden die Kontrolle über die Zombies, die mal wieder in einer Apokalypse ausgebrochen sind. Den schicken Reveal-Trailer haben wir euch in die News gepackt.

Paradize Project erscheint 2023 für Xbox Series und PS5

Quelle: Nacon