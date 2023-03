Panzir sichert den Luftraum von War Thunder XBU MrHyde am Mi, 01.03.2023, 17:45 Uhr

Gaijin Entertainment ist erfreut, ankündigen zu können, dass das nächste große Content-Update "Sky Guardians" für das Online-Fahrzeugkampfspiel War Thunder diesen März erscheinen wird. Es wird das moderne Luftabwehrsystem Panzir-S1, den ultraleichten Kampfhubschrauber AH-6M Little Bird, neue Karten für Luft- und Bodenkämpfe sowie Dutzende anderer neuer Arten von Militärfahrzeugen und vieles mehr mit sich bringen.



Das 96K6 Panzir-S1, ein Flugabwehrsystem mir Raketen mittlerer Reichweite und Maschinenkanonen auf dem KamAZ 8x8 LKW-Fahrgestell, wurde 2012 von den russischen Streitkräften in Dienst gestellt. Es verbindet ein Mittelstreckenradar, 12 Boden-Luft-Raketen und schnell feuernde 30-mm-Maschinenkanonen mit HE- und AP-Munition, die sowohl Luft- als auch gepanzerte Bodenziele bekämpfen können. Das Panzir-S1 ist in der Lage, Ziele in einer Entfernung von bis zu 20 km zu erfassen und in einem 45x45-Grad-Sektor gleichzeitig bis zu vier Ziele zu verfolgen und zu bekämpfen. Das Panzir-System wird auch in verschiedenen Varianten von Marokko, Syrien, Algerien, Irak und anderen Ländern eingesetzt.



Der AH-6M Little Bird basiert auf dem zivilen Hubschrauber MD 530 und ist in erster Linie für Operationen von Spezialeinheiten konzipiert. Die AH-6M wurde im Irak und in der berühmten Operation der US-Spezialkräfte in Mogadischu 1993 eingesetzt. Es handelt sich um eine ultraleichte Maschine ohne jegliche Panzerung, ist aber flink, kompakt und bis an die Zähne bewaffnet. Dem Piloten stehen ein Gatling Gun, ungelenkte und gelenkte Raketen sowie Hellfire II-Panzerabwehrlenkraketen zur Verfügung.



Schließlich bringt das Update die neue Karte "Pyrenäen" sowie die winterliche Versionen der Karten "Seversk-13", "Ardennen" und "Maginot-Linie". Die Karte "Pyrenäen" ist für Luftschlachten konzipiert. Kleine Dörfer mit Feldern in Tälern, alte Burgen und mittelalterliche Klöster konkurrieren um das malerischste Motiv der Landschaft, und das klare Wasser der Bergseen schimmert hell in den grünen Hochebenen.

