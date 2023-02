Pandaren - die asiatischen Motive in World of Warcraft XBU MrHyde am Do, 02.02.2023, 14:55 Uhr

World of Warcraft gehört zu den populärsten MMORPGs der Welt. Millionen Menschen sind von der Fantasy-Welt von WoW fasziniert. Diese Welt wird ständig erweitert, und die Entwickler bieten immer wieder neue Motive ins Spiel. Im Spiel sind zahlreiche Wesen und Motive aus allen möglichen Mythen und Fantasy Geschichten, und dazu kommt noch die Kreativität der Spieleentwickler.

Es steht jedem Spieler frei, die Welt von WoW in all ihrer Diversität zu erkunden. Man kann schon mit der Erstellung seines Characters beginnen, so dass man von zwei Fraktionen mit jeweils 7 Rassen auswählen kann. Die Spieler brauchen Teams zu bilden, um verschiedene Quests erfolgreich zu lösen. Die größeren und stabilen Teams heißen Gilden, es wird jedem Spieler empfohlen, sich an eine passende Gilde anzuschließen. Die bunte und riesige Welt von WoW kann manche Spieler überfordern. Jene, die etwas Hilfe und Unterstützung brauchen, können bei einem der Anbieter WoW Gold kaufen und noch mehr Spaß mit dem Spiel haben, ohne sich zu sehr anzustrengen.

Das Spiel enthält zahlreiche Motive aus verschiedenen Mythen und lokalen Traditionen. Seit kurzem wurde in das Spiel einen neue Rasse hinzugefügt, die alle Liebhaber der asiatischen Motiven ansprechen soll – die Pandaren.

Wer sind Pandaren?

Es geht um einen neue Rasse, die erst vor kurzem für die Spieler verfügbar geworden ist. Optisch erinnern diese Wesen sehr stark an die Pandabären. Ihre Namen und die mit den Pandaren verbundenen Begriffe klingen ähnlich wie chinesische Wörter. Ihre Kleidung und Ausrüstung widerspiegeln die Motive der traditionellen asiatischen Kampfkunst. Auch die Landschaft ihres Heimatlandes wird mit Gebäuden dekoriert, die wie die Pagoden aussehen. Mit dieser Rasse ist auch Ostasien in der Welt von WoW repräsentiert.

Das Neue an dieser Rasse war die Tatsache, dass die Pandaren weder zur Horde noch zur Allianz gehören. Das liegt daran, dass ihr Land lang vom Rest der WoW-Welt getrennt war und die Pandaren in einer Isolation gelebt hatten. Nachdem die Pandaren sich dem Rest der Welt geöffnet haben, gibt es immer mehr Kontakte mit den anderen Rassen. Das hat dazu geführt, dass sowohl die Allianz als auch die Horde die Pandaren auf ihre Seite gewinnen wollen. Das hat wiederum zu der Spaltung innerhalb der Pandaren geführt. Nachdem der Spieler die Stufe 10 erreicht, muss er sich entscheiden, zu welcher Seite sein Pandare-Character sich anschließt. Aus diesem Grund teilen sich die Pandaren auf zwei Gruppen, die ihre eigene Philosophie haben.

Tushui-Pandaren

Tushui ersucht ihre Anhänger, das asketische Lebewesen zu praktizieren. Moral spielt für diese Schule eine sehr wichtige Rolle. Für diese Pandaren sind ihre Prinzipien die wichtigsten Mittel, ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu verteidigen. Die Tushui-Pandaren trainieren hart, verbringen sehr viel Zeit beim Meditieren, und sie versuchen ein ehrenwertes Leben zu führen. Diese Eigenschaften machen sie zu den Verbündeten vom Allianz. Die Anführerin dieser Gruppe ist Aysa Wolkensänger. Die Mönchin ist von den Werten vom Allianz fasziniert und versucht, die strengen Regeln auch in ihrem Leben umzusetzen.

Huojin-Pandaren

Huojin ist eine alternative Weltanschauung. Diese Pandaren betrachten die Dinge viel pragmatischer. Sie haben aus ihrer Geschichte gelernt, dass sie ihre Freiheit und ihre Familien um jeden Preis schützen müssen. Diese Pandaren sind stark und kämpferisch, und ihrer Meinung nach, im Fall einer Gefahr nichts zu machen, wäre am schlimmsten. Sie kennen keine Dinge, die absolut gut oder absolut böse sind. Alles hängt vom Kontext und Situation ab. Ihr Pragmatismus und die gewisse Freizügigkeit im Leben machen diese Pandaren zu den Freunden der Horde. Der Anführer dieser Schule ist Ji Feuerpfote. Er ist ebenfalls ein Mönch, und für ihn steht Kampf vor dem Denken.

Die Klassen und Fähigkeiten

Den Pandaren stehen 8 Klassen zur Verfügung. Der Spieler kann für sich eine von diesen auswählen:

Krieger

Jäger

Magier

Schurke

Priester

Schamane

Mönch

Todesritter

Darüber hinaus haben Pandaren ein paar sehr nützliche Volksfähigkeiten:

Gut gepolstert – Sie erlitten nur die Hälfte der Fallschaden

Epikureer – Für Pandaren fallen alle Boni, die man durch das Essen kriegt, doppelt aus

Gourmand – Ihre Fähigkeit zu kochen ist verbessert

Innerer Friede – Damit bekommen Pandaren doppeltes Bonus für ausgeruhte Erfahrung

Bebende Handfläche – Damit kann man für eine kurze Zeit dem Ziel die Handlungsfähigkeit wegnehmen

Drachenschildkröte – das Reittier der Pandaren

Die Reittiere sind eine sehr wichtige Komponente von WoW. Sie helfen dem Spieler, sich schneller zu bewegen, und manche Reittiere sind besonders wertvoll. Pandaren haben ihr eigenes Reittier, nämlich die Drachenschildkröte. Diese Tiere leben in Pandariens und sind dort leicht zu finden. Eine Schildkröte ist nicht das schnellste Tier, das man sich vorstellen kann, jedoch passt genau dieses Reittier für die Pandaren perfekt. Drachenschildkröte symbolisiert die Geduld und die Ausdauer. Auf diese Eigenschaften legen die Pandaren einen besonderen Wert.

Fazit

Die Pandaren sind zu einer schönen Erweiterung der Völkervielfalt in WoW geworden. Mit ihnen sind im Spiel schöne asiatische Motive und eine faszinierende Ästhetik angekommen. Darüber hinaus sind die Pandaren ein interessantes Beispiel, von dem wie es im gleichen Volk verschiedene Weltanschauungen und Werte existieren können. WoW ist mit Pandaren noch spannender geworden.

