Overwatch 2 hat einen Termin XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 12:00 Uhr

Falls ihr ganz heiß auf Overwatch 2 seid, haben wir eine gute Nachricht: Am 04. Oktober startet das Spiel in den Early Access. Ihr könnt sowohl am PC als auch auf Xbox One und Xbox Series X/S dabei sein - und das auch noch kostenlos. Der Titel wird nämlich ein Free-to-Play-Live-Service-Game.

Am 16. Juli soll es auf einem Overwatch 2 Reveal Event dann Neuigkeiten geben, unter anderem könnt ihr nach dem Event auch einen Blick auf die neue Tank-Heldin Junker Queen im animierten Kurzfilm The Wastelander werfen.

Quelle: Microsoft