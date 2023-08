Overview Trailer zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name XBU MrHyde am Mi, 30.08.2023, 14:15 Uhr

Sega und Ryu Ga Gotoku Studio haben kürzlich einen neuen „Overview"-Trailer für den Action-Adventure-Brawler Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name präsentiert. Der Titel erscheint in digitaler Version am 9. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.



Im Trailer werden Einzelheiten zur fesselnden Story rund um den Ex-Yakuza Kazuma Kiryu (Codename „Joryu") gezeigt werden. Außerdem gibt es knallharte Kämpfe, Minispiele (Hat jemand Karaoke gesagt?) und weitere spannende Spielerfahrungen zu sehen.

Quelle: SEGA