Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name kommt im November XBU MrHyde am Fr, 16.06.2023, 09:30 Uhr

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben bekannt gegeben, dass der Action-Adventure-Brawler Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name am 9. November 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und den PC erscheint.



In Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name wird die Geschichte von Kazuma Kiryu unter dem Codenamen „Joryu" erzählt. Zum Schutz seiner Familie hat der einst legendäre Yakuza seinen eigenen Tod vorgetäuscht und seinen Namen aufgegeben. Jetzt bekommt er es plötzlich mit einer mysteriösen Person zu tun, die alles daran setzt, ihn aus der Reserve zu locken. Während Spieler Nebenmissionen bestreiten und Sotenbori und Yokohama erkunden, entfaltet sich ein epischer Showdown.

LÖSCHE DEINE VERGANGENHEIT AUS, UM DEINE ZUKUNFT ZU BESCHÜTZEN: Begib dich auf eine packende, actiongeladene Geschichte voller lebendiger Schauplätze mit spannenden Charakteren, Aktivitäten und brachialen Schlägereien.

DAS ULTIMATIVE KAMPFERLEBNIS MIT ZWEI BEINHARTEN KAMPFSTILEN: Wechsle im wuchtigen Nahkampf jederzeit dynamisch zwischen dem Yakuza- und dem Agenten-Kampfstil hin und her. Versetze deine Feinde im Yakuza-Stil dank Kiryus unvergleichlicher Stärke und Ausstrahlung mit erbarmungslos aggressiven Angriffen in Angst und Schrecken. Oder setz mit dem Agenten-Stil noch einen drauf und setze deinen Feinden mit schwindelerregender Geschwindigkeit und Präzision zu. Dabei kannst du eine Reihe

an High-Tech-Gadgets einsetzen und deine Feinde so zum Beispiel mit elektrifizierten Drahtfesseln betäuben und anschließend zu Boden werfen.

ENDLOSES ENTERTAINMENT: Die Spielwelt bietet eine Vielzahl an Erfahrungen, die dich noch tiefer eintauchen lassen. Dabei kannst du beispielsweise Kämpfe in der geheimen Kampfarena bestreiten, neue Songs beim Karaoke ausprobieren, während einer Live-Show einen Drink im Hostessen-Club genießen oder Pocket-Circuit-Rennen fahren.

Quelle: SEGA