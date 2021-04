Out of Line erscheint im Sommer XBU MrHyde am Fr, 30.04.2021, 16:30 Uhr

Entwickler Nerd Monkeys und Herausgeber Hatinh Interactive haben die Veröffentlichung ihres handgezeichneten Puzzle-Plattformers Out of Line für Nintendo Switch und PC auf Steam diesen Sommer und für PlayStation 4 und Xbox One später dieses Jahr angekündigt.



In Out of Line, Gewinner des portugiesischen PlayStation-Preises für bestes Spiel, erleben die Spieler die Abenteuer von San, einem Jungen, der von einem mysteriösen Wesen in einer Fabrik gefangen gehalten wird. San sammelt Erinnerungen und löst Rätsel, um Fragmente seiner Identität zutage zu fördern und entdeckt dabei, was Freiheit tatsächlich bedeutet.



„Out of Line folgt einem stilisierten Designansatz. Die Spielmechanik konzentriert sich auf Sans Speer, einen Gegenstand, den der Charakter als Hilfsmittel beim Navigieren dieser merkwürdigen Welt nutzt“, erklärt Francisco Santos, Lead Artist von Nerd Monkeys. „Wir möchten, dass die Spieler herumexperimentieren und durch ständiges Tüfteln die logische Lösung für die Rätsel und Puzzles im Spiel finden. Diese Designphilosophie spielt eine wichtige Rolle in unserem Spiel: Wir wollen veranschaulichen, wie die meisten Menschen ihren Weg im Leben durch systematisches Ausprobieren finden.“



„Wir freuen uns sehr, Out of Line dieses Jahr zu veröffentlichen und Fans von Puzzles, Jump 'n' Runs und Actionspielen dank der Handlung und der wunderschönen, poetischen Welt in Out of Line ein einmaliges, intensives Erlebnis bieten zu können“, fügt Philippe Dao, CEO und Mitbegründer von Hatinh Interactive hinzu.



Die stimmungsvolle, handgezeichnete Landschaft erzählt die Geschichte von Out of Line, und dabei werden relevante Themen wie Unterdrückung, Vereinsamung, Mut, Optimismus und Hoffnung aufgeworfen. Zwischen den Puzzleabschnitten dürfen sich Spieler auf philosophische Exkursionen freuen, die menschlichen Existenzialismus in einem technologischen Zeitalter ausleuchten. Auf den ersten Blick mag die Welt im Spiel mysteriös anmuten, Spieler werden sich aber Kapitel für Kapitel weiter mit San und seinen Erfahrungen identifizieren.

Quelle: Hatinh Interactive