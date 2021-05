Neuer Out of Line Gameplay Trailer veröffentlicht XBU MrHyde am Fr, 28.05.2021, 16:30 Uhr

Entwickler Nerd Monkeys und Herausgeber Hatinh Interactive wollen Out of Line noch in diesem Jahr auf Konsolen veröffentlichen. Ein neues Gameplay-Video zeigt euch das hübsche Design und macht Lust auf den Titel.



Die Mechanik von Out of Line dreht sich um Sans Speer, der strategisch so eingesetzt werden kann, dass er Wände hochklettern, Schalter aktivieren, Plattformen bedienen, Maschinen stoppen kann - und noch vieles mehr! Rätsel regen die Spieler zum Herumexperimentieren und Ausprobieren an. Während San Erinnerungsfragmente sammelt und immer schwierigere Hindernisse überwindet, erleben die Spieler emotionale Momente, in denen sie sich fragen, ob es dem Protagonisten nicht besser dort ergangen wäre, wo seine Reise ihren Anfang nahm.



Features

Löse dutzende wunderschöne Rätsel

Meistere die Mechanik des Speers

Interagiere mit der Umgebung

Lerne von außergewöhnlichen Charakteren

Erkenne die Bedeutung von Sans Geschichte

Quelle: Hatinh Interactive