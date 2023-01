Oreo meets Xbox: Diese Sonderedition der beliebten Kekse trägt Xbox Gaming-Codes XBU MrHyde am Di, 24.01.2023, 15:25 Uhr

Gibt es Besseres als bei Nervenkitzel oder Anspannung zu Keksen zu greifen, um seine Nerven wieder zu beruhigen? Ob beim Gaming oder beim Zocken in der online spielothek, Kekse sind die optimale Nervennahrung! Das findet auch der Hersteller von Oreo selbst. Angesichts dessen hat sich das Unternehmen zu einer grandiosen Fusion mit Xbox entschlossen.

Mit dieser Strategie möchte der Hersteller seine neuen Varianten der Kekse auf dem Markt etablieren und den Verkauf ankurbeln. Die Kekse mit dem Zugang zu Xbox Gaming Codes erkennt man schon auf den ersten Blick: Auf ihrer Verpackung hat der Kekskönig Oreo typische Game-Zeichen verwendet, etwa das Xbox-Logo oder die Tastensymbole des Spiel-Controllers.

Riesige Reichweite der neuen Kekse

Oreo nutzt die Möglichkeit, seine neuen Spiele-Kekse gleichzeitig in 22 Ländern zu präsentieren. Die Kekse im Xbox-Design sollen alle begeistern, die gerne zocken. Aber auch genussreiche Oreo-Freunde ohne Spielambitionen sollen ihren Spaß haben!

Immerhin sind die besonderen Kekse mit dem altbewährten Ritual etwas, das wirklich jeden Keksliebhaber begeistert. Also: Kekse aufdrehen, Füllung schlecken und Ober- und Unterseite in ein Heißgetränk tauchen und einfach schmecken lassen!

Der besondere Trick

Doch die Kekse sehen nicht nur lustig aus. Wer weiß, wie man den Barcode scannt und zudem eine bestimmte Keks-Symbol-Kombination entschlüsselt, erhält einzigartige Preise als Belohnung. Die Cheat-Codes sind dabei von den bekanntesten Kombinationen inspiriert. So sollte jeder Zocker eine reale Chance haben, einen der begehrten Preise zu erhalten. Wer selbst nicht der große Zocker-Guru ist, wird bei dieser Aktion auf seine Kosten kommen.

Immerhin sind diese einmaligen Geschmackskreationen ein wahrer Genuss. Eine Anleitung zu dem Spielablauf, der Registrierung, der Lösungseingabe und weiteren nutzbaren Möglichkeiten findet man neben ausführlichen Xbox Testberichten im Internet reihenweise. Oder man nutzt einfach die Herstellerseiten, um sich optimal zu informieren.

Gewinne, Gewinne, Gewinne

Mit Gewinnen lockt die Oreo-Xbox-Sonderedition. Die bereitgestellten Preise reichen von exklusiven Spieloptionen innerhalb der Spiele wie „Amor Packs“ oder sogar einzigartige Designoptionen für Fahrzeuge. Auch die Hardware kommt nicht zu kurz: Mit einer Teilnahme kann man sich für die Verlosung von Xbox-Konsolen im Oreo-Design sichern, ebenso wie Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitgliedschaften und ein VIP-Motorsporterlebnis in Barcelona!

Doch der Kracher für alle, die nicht gerne Xboxen, ist die Möglichkeit, eine Reise zu gewinnen. Ob allein oder für die ganze Familie. Die Konzerne spendieren den Gewinnern einen großartigen Trip. Dieser muss jedoch regional verfügbar sein. Noch ein klasse Argument für Zockerfreunde: Wenn man den gewinnt, wird sich die ganze Familie freuen, dass man stundenlang gezockt hat und auf gemeinsame Zeit verzichtet wurde. Immerhin hat man dann im Anschluss viel Familienzeit dazu gewonnen!

Diskussionen rund um das Keks-Spiel

Über alles lassen sich Diskussionen führen, insbesondere wenn man sich auf den sozialen Medien unter #UnlockPlayfulness oder unter oreo.eu registriert. Immerhin ist ein Austausch genau das Ziel dieser einmaligen Kooperation zweier so unterschiedlicher Unternehmen. Es ist bestimmt eine interessante und vielfältige Diskussionsrunde.

Kekse und spielen, das spricht jeden an, dem es gelungen ist, sein inneres Kind zu bewahren und dürfte all jene irritieren oder verschrecken, die meinen, dass man erwachsen werden muss. Auf welcher Seite der Macht man auch immer stehen mag, wichtig ist wie in jedem Spiel: fair bleiben und mit einem anständigen Ton miteinander umgehen. Nur weil man sich nicht persönlich gegenübersteht, ist es kein Grund, hemmungslos „vom Leder zu ziehen“.

Welche Spiele sind dabei?

Unter anderem beliebte Games wie „Halo Infinite“, „Forza Horizon 5“ oder auch „Sea of Thieves“. Doch auch „Rüstungspakete“ können freigeschaltet werden. Diese lassen sich dann unter anderem für „Meer der Diebe“ oder „Heiligenschein unendlich“ verwenden. Das ist doch schon mal ein regelrechtes Feuerwerk an sehr spannenden Möglichkeiten, die sich für die Spieler dabei eröffnen.

Natürlich lassen sich die Funktionen auch ohne Kekse freischalten – aber mal ehrlich, wer verzichtet gerne aufs Naschen? Viele weitere stehen bereit, um von den Gamern auf neue Levels gehoben zu werden und sich seinen Platz auf der Rangliste ganz weit oben zu sichern!

Grandios! Gesundes Zocken

Natürlich könnten Gesundheitsfanatiker jetzt erzählen, dass das eine äußerst ungesunde Aktion ist, mit der tausende Menschen dazu aufgefordert werden, im Sitzen zu verfetten. Hier kommt das absolut unschlagbare Gegenargument, das man unbedingt kennen sollte: Zocken verbrennt Kalorien, und zwar an die 62 Kalorien pro Stunde! Jawohl. Genauso ist es und das Genialste, es ist auch noch wissenschaftlich untermauert!

So kann man die leckeren Kekse genießen, in aller Ruhe zocken, was das Zeug hält und ein gutes Gewissen behalten. Dem wunderbaren Zockerabend mit Freunden steht also nichts entgegen und natürlich wird die Sonderedition für jede Menge weiteren Zündstoff führen, der allen Spielbegeisterten den Abend noch weiter versüßt!

Beginn der spannenden Keksaktion

Auf dem deutschen und europäischen Markt kann man ab Januar 2023 diese ungewöhnliche Werbestrategie hautnah erleben. Die beiden Konzerne rechnen mit einer großen Beteiligung ihrer Fans und einem Zugewinn durch neugierige Naschkatzen.

Die Sonderedition wird in drei verschiedenen Packungsgrößen die Regale erobern. Eine kleine Packung mit 66 g, die Standardgröße mit 154 g und die extra große mit 176 g. So ist für den seltenen Genießer ebenso wie für den Kekssüchtigen perfekt gesorgt. Das Ende dieser glorreichen Limited Edition soll laut der beiden Hersteller am 24. April 2023 um 23:59 sein. Ab Schlag Mitternacht wird man keine Oreo-Xbox-Sonderedition-Kekse mehr ergattern können. Deshalb sollte man daran denken, sich einen Vorrat anzulegen.

Streng limitiert!

Die Konzerne Xbox und Oreo haben sich darauf geeinigt, die Aktion nur für einen gewissen Zeitraum zu verfolgen. Somit steigt die Einzigartigkeit und natürlich die Nachfrage. Denn darum geht es den Firmen: durch höhere Nachfrage, einen höheren Umsatz zu generieren.

Dieses Konzept wird mit Sicherheit wunderbar aufgehen. Bereits als die News über diese Werbeaktion online gingen, haben die Menschen mit Vorfreude und Beifall reagiert. Viele freuen sich schon seit längerer Zeit auf den Start. Dieser ist jetzt da!

Also sollte man sich beeilen, wenn man einen Preis bei dieser Challenge ergattern möchte – denn bekanntlich gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben! Nichts wie ran an die Kekse und schnell zum blauen Keksmonster mutieren!

