Online Casinos in Videospielen

Wer kenn Sie nicht, die Videospiel Klassiker wie GTA und Red Dead Redemption. Beide Spiele sind nicht nur für einzigartiges Gameplay, fette Grafik und satten Spielspaß bekannt, sondern haben auch andere Features.

Red Dead Redemption, die Wildwest-Reihe von Rockstar mit ordentlichen Ladungen aus der Schrotflinte und Schießereien die Billy the Kid neidisch machen würden hat noch mehr zu bieten. Schon im ersten Teil konntest du nicht nur durch die Gegend ziehen und fleißig jagen, um die eigene Kasse aufzubessern oder Challenges zu erfüllen, sondern nebenbei in einem der vielen Saloons auch ordentlich zocken. Auch im zweiten Teil der Reihe hat Rockstar dieses Feature fortgesetzt und lädt weiterhin zum Spielen ein. Die Minigames im Spiel sind die Klassiker Blackjack und Poker.

So setzt man sich einfach in den Saloon und zockt fröhlich drauf los und kann mit ein wenig Glück und können die Portokasse auffüllen. Auch die Assassin’s Creed Reihe hatte mit Black Flag, dem Piraten-Abenteuer, eine Reihe solcher Spiele im Programm. Allerdings beschränkte diese sich auf einfache Brettspiele.

GTA V hingegen hat das Zocken und die Minigames In game auf ein ganz anderes Niveau gebracht. Seit kurzem gibt es hier das Casino, das du im Spiel besuchen kannst. Dabei kannst du echte Casino Games wie Poker, Blackjack und Roulette spielen. Der Unterschied zu anderen Games ist jedoch, dass die in Game Währung deutlich wichtiger ist und auch über die Anbieter-Plattform für echtes Geld erstanden werden kann. Das bedeutet, für dich ist es noch wichtiger nicht einfach drauf los zu setzen, sondern mit einem Plan und System an das Ganze heranzugehen.

Gerade das Roulette bietet aufgrund der hohen Auszahlungsquoten eine gute Möglichkeit Gewinne einzufahren, was aber ein durchdachtes System bzw. einen Gewinnplan voraussetzt. Andere Games wie Blackjack sind weniger planbar, aber auch hier gibt es eine Menge Guides und Hinweise, wie du richtig spielst und Gewinnen kannst.

Poker, das wohl bekannteste und beliebteste der Casinospiele hingegen spielt sich im Videospiel ein wenig anders. Hier kannst du die Reaktion deiner Mitspieler nicht am Gesicht oder am Verhalten erahnen, sondern musst dich allein auf Chats und Setzverhalten verlassen. Keine Sorge, auch hierfür gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an brauchbaren Anleitungen.

Das größte Problem für passionierte Zocker ist allerdings, dass man die erzielten Gewinne nicht wirklich auszahlen kann. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass du die Gewinne nur für In Game Käufe nutzen kannst. Echte Gewinne erhältst du somit auch nur, wenn du in einem echten Casino oder in der Spielhalle zockst. Alternativ kannst du auch eines der vielen Online-Casinos am Markt nutzen und musst so nicht extra das Haus verlassen. Kennst du dich aber nur mit Videospielen aus, fällt die Wahl des Casinos anfangs schwer. Neue Casinos ohne Anmeldung Deutschland 2022 lassen sich problemlos austesten.

Für echte Gewinne bleibt sonst nur zu hoffen, dass Rockstar und andere Spieleschmieden sich mit Casinos zusammentun und Spielern so ein 100% authentisches Zockererlebnis direkt im Spiel bieten können. Im Gegensatz zu den rechtlichen Rahmenbedingungen sind die technischen Bedingungen für eine solche Umsetzung bereits gegeben.

Quelle: XBoxUser