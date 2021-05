One Hand Clapping für XBOX in Planung Amortis am Mi, 12.05.2021, 17:30 Uhr

One Hand Clapping ist ein 2D-Puzzle-Plattformer, der Sie zum Singen oder Spielen oder Rauschen in Ihr Mikrofon einlädt, um musikalische Rätsel zu lösen und die Kraft Ihrer Stimme zu entdecken, die die Welt verändert. Dieses außergewöhnliche, einzigartige Spiel bietet Ihnen die Freiheit, sich durch seine Mechanik auszudrücken, und hilft Ihnen, Vertrauen in Ihre Singstimme und Ihre innere Stimme aufzubauen. Die Welt des Einhandklatschens ist voller lebendiger Landschaften und mysteriöser Charaktere, die durch eine warme, minimalistische Ästhetik dargestellt werden, die zur Selbstdarstellung inspiriert, ohne Ihre Sinne zu überwältigen. Alles was Sie brauchen ist ein Headset oder ein Mikrofon mit Kopfhörern und Ihre Stimme oder ein Instrument zum Spielen!

