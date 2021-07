Öffnet dem Tod die Türe - in Death's Door XBU TNT2808 am Di, 20.07.2021, 15:45 Uhr

Heute öffnen sich endlich die Tore... zum Tod. Ab sofort könnt ihr in Death's Door mit einer kleinen Krähe losziehen, um die Seelen der Toten einzusammeln. Das Spiel der Titan Souls-Entwickler Acid Nerve erscheint heute für den PC und die Xbox Series X/S.

Wir haben es schon gesagt: In Death's Door sind wir als Krähe dafür zuständig, die Seelen der Toten einzusammeln. Dabei erkunden wir in der Welt hinter der Tütre jede Menge verdrehter Bewohner, zahlloser Geheimnisse und natürlich auch vielen Gegnern und Bossen.

Um den Charakteren, die man auf dem Weg trifft, neuen Mut zu verleihen, können wir Nahkampf, Pfeile und Magie nutzen und auch aufbessern, um die wahrlich kolossalen Tyrannen aufzuspüren und zu besiegen.

Werft doch mal einen Blick in den Trailer, wir sind von dem Mix aus The Legend of Zelda und Dark Souls schon verzaubert:

Quelle: Devolver Digital