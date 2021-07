Death's Door zeigt neues Gameplay

Death's Door wird knallhart und sieht aus wie ein Mix aus Dark Souls und The Legend of Zelda. Um den Release in wenigen Tagen, genauer am 20. Juli, zu feiern, gibt es heute einen neuen Gameplay-Trailer.

Das Spiel, das für den PC, die Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird, versetzt uns in eine skurrile Welt, in der wir als Krähe den Job haben, die Seelen der Toten zu sammeln. Wie das bewegt aussieht, könnt ihr im besagten Trailer jetzt selbst bestaunen:

Quelle: Acid Nerve