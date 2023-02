Offene Beta von Diablo IV startet im März XBU MrHyde am Mo, 20.02.2023, 13:45 Uhr

Blizzard Entertainment hat das offizielle Datum der Wochenenden für den Frühzugang und die offene Beta von Diablo IV angekündigt. Spieler in den meisten Regionen werden während dieser beiden Beta-Wochenenden zum ersten Mal Diablo IV erleben können; auf Windows-PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4. Alle, die Diablo IV vorbestellt haben, erhalten am 17.–19. März Frühzugang zur Beta. Am darauffolgenden Wochenende findet die für alle zugängliche offene Beta am 24.–26. März statt.



In vorangegangenen Tests hat das Team sich auf alle Aspekte der Langzeitinhalte von Diablo IV konzentriert. An den Wochenenden der offenen Beta werden Spieler den Prolog sowie den gesamten ersten Akt spielen und bis Stufe 25 aufsteigen können, um tief in das Anfangserlebnis des Spiels einzutauchen.

Quelle: Activision