Of Bird and Cage ist ein spielbares Metal-Album XBU TNT2808 am Do, 30.06.2022, 14:00 Uhr

Bei Of Bird and Cage könnt ihr euch auf ein zweistündiges Storyspiel freuen, das im Endeffekt ein Metal Album mit Künstlern wie Guns N' Roses, Epica, Within Temptation und mehr präsentiert. Interessiert? Dann könnt ihr ab sofort zugreifen, auf der PlayStation 4 und Xbox One. In den ersten zwei Wochen könnt ihr 20 % sparen von den 9,99 €, die im Store aufgerufen werden.

Ein düsteres, unvorhersehbares Abenteuer mit Musikuntermalung erwartet euch. Basierend auf "Die Schöne und das Biest" spielt ihr als Gitta Barbot, einer drogensüchtigen 25-Jährigen. Sie versucht dem physischen und mentalen Gefängnis ihres Kidnappers - Bres Lupus - zu entkommen.

Trefft schnelle Entscheidungen, die Konsequenzen haben und schaut, welche Pfade euch auftun. Werdet ihr euch rächen? Oder wollt ihr alles vergessen? Es ist eure Entscheidung.

Diese Artists könnt ihr währenddessen hören:

Kobra Paige (Kobra and the Lotus)

Davidavi 'Vidi' Dolev (Gunned Down Horses)

Ron "Bumblefoot" Thal (ex-Guns N’ Roses)

Rob van der Loo (Epica)

Ruud Jolie (Within Temptation)

Casey Grillo (ex-Kamelot)

Rocky Gray (ex-Evanescence)

Mike Lepond (Symphony X)

Danny Worsnop (Asking Alexandria)

Tina Guo

Snowy Shaw (ex-King Diamond, ex-Therion)

Quelle: All In! Games