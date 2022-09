Northgard bietet euch das Adler-Clan Update XBU MrHyde am Fr, 16.09.2022, 14:00 Uhr

Das Wikinger-Strategiespiel Northgard mit fast 3 Millionen verkauften Exemplaren des Entwicklers Shiro Games, erreicht neue Höhen mit dem Clan des Adlers, einem kostenlosen Inhaltsupdate, das für PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Xbox One erhältlich ist.



Spieler werden den Geist des Adlers absorbieren und die Länder von Northgard wie die mächtigen Raubtiere selbst erbarmungslos erobern. Unter den Fittichen von Kommandant Grif stellen sie die neue „Falconeer“-Einheit auf, um den Nebel des Krieges zu durchbrechen und unter rivalisierenden Clans wahre Infamie zu erlangen. Aufstrebende Wikinger müssen Ressourcen in der Nähe ihrer Heimat auskundschaften und sammeln, ein starkes und fruchtbares Nest mit vielen Falknereien bauen und dann die Zahlen der Clans stärken, bevor sie in den Kampf einberufen werden.



Die riesigen Ländereien werden mit Hilfe von geschickt ausgebildeten Falken geplündert, die mit Klauen voraus die gegnerischen Territorien überfallen und nichts als ihre verrottenden Knochen zurücklassen, sodass die Streitkräfte weiter vordringen. Die Spieler müssen eine Siedlung bauen, um Wikingern Schlüsselaufgaben zuzuweisen, um den Clan zu verbessern. Das Sammeln und sorgfältige Verwalten von Ressourcen ist für den Clan unerlässlich, um zu gedeihen und endloses Wachstum und Erfolg zu erzielen.



Das unbegrenzte Potenzial von Northgard kann jetzt mit 15 Clans zur Auswahl, Multiplayer-Optionen unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für jeden Spielstil erkundet werden.

Quelle: Shiro Games