Nonstop-Konzert von Tones and I in Fortnite XBU MrHyde am Mi, 19.01.2022, 16:30 Uhr

Im Oktober 2021 ging die erste Show der Fortnite Soundwave-Reihe, einer Reihe von Musik-Shows mit Künstlern aus der ganzen Welt, über die Bühne und heute kündigt Epic Games den nächsten Act der Reihe an. Die australische Singer-Songwriterin Tones and I wird ab dem 22. Januar 2022 um 0 Uhr 72 Stunden lang ein Nonstop-Konzert in Fortnite geben.



Nach dem Auftakt der Reihe durch den ägyptischen Singer Mohamed Hamaki, wird Tones and I ab Ende dieser Woche Songs aus ihrem kommenden Debüt-Studioalbum „Welcome to the Madhouse“ zum Besten geben. Jede Show in der Soundwave-Reihe ist dabei ein eigenes interaktives Erlebnis für die Fans. Umgesetzt wurde diese abenteuerliche Reise durch das vom Album inspirierte Irrenhaus von den Community-Creators Team Alliance und TheBoyDilly.



Um an der Show teilzunehmen, die ab Samstag, dem 22. Januar, um 0 Uhr ununterbrochen für 72 Stunden (bis Dienstag, 25. Januar, um 0 Uhr) wiederholt wird, müssen Fans im Spiel einfach auf die Kachel “Soundwave-Reihe: Tones And I” klicken oder den Inselcode 5462-3620-7544 eingeben. Alle, die an dem Event teilnehmen, erhalten zudem als Andenken das Spraymotiv “Soundwave-Reihe – Tones and I”. Zusätzlich werden ab Donnerstag, 20. Januar, um 01 Uhr im Item-Shop die Lobbymusik „Cloudy Day“ und das Emote „Dance Monkey“, das auf der rekordbrechenden Single „Dance Monkey“ aus der EP The Kids Are Coming basiert, verfügbar sein.

Quelle: Epic Games