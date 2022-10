No More Heroes 4 hängt von Fan-Feedback ab XBU ringdrossel am Mi, 05.10.2022, 10:45 Uhr

Das letzte Abenteuer des Protagonisten Travis gilt zwar als abgeschlossen aber der Game Director Goichi 'Suda 51' gab gegenüber dem Magazin Gamer an, dass man darüber nachdenken würde, No More Heroes 4 zu produzieren. Dies würde allerdings vom Fan-Feedback abhängen. Wenn sich also jetzt genug Fans zusammentun und eine große Welle machen, könnte das die Macher davon überzeugen, einen weiteren Titel in der Reihe zu erschaffen.

Quelle: Gamer