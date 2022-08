Nexon gibt sein Gamescom Lineup bekannt XBU ringdrossel am Fr, 12.08.2022, 10:30 Uhr

Der Indie-Entwickler Nexon hat sein Lineup für die kommende Gamescom 24.08.22 - 28.08.22 in Köln veröffentlicht. Darunter The First Descendant, welches ebenfalls für Xbox Series erscheint.

Das ist das Nexon Lineup für die Gamescom:

The First Descendant (PS5, Xbox Series, PC)

Dave the Diver (PC)

Veiled Experts (PC)

Quelle: Nexon