Neues von Chained Echoes im Video XBU MrHyde am Do, 28.04.2022, 16:45 Uhr

Chained Echoes ist derzeit noch in der Entwicklung, soll aber Deck 13 gegen Ende des Jahres erscheinen. Das Rollenspiel in Pixelart-Design kommt für Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und über die Abwärtskompatibilität auf Xbox Series X|S sowie PS5.

Quelle: DECK13 Spotlight