Chained Echoes hat einen Release-Termin

Das Pixel-JRPG Chained Echoes, welches von Matthias Linda entwickelt und von Deck13 Spotlight veröffentlicht wird, hat endlich einen Releasetermin bekommen. Am 8. Dezember erscheint das Spiel mit seiner Mischung aus klassischer Fantasy mit Mechs und Luftschiffen auf PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC.



Weitere Infos:



Nach sieben Jahren Entwicklungszeit ist das Magnum Opus von Soloentwickler Matthias Linda, Chained Echoes - ein traditionelles und allumfassendes JRPG, inspiriert durch die Klassiker der SNES und PSX Ära - endlich fertig. Spieler aus der ganzen Welt können sich jetzt auf ein herausragendes JRPG-Erlebnis der Extraklasse freuen, das so einige Herausforderungen für sie bereithalten wird.



Spieler werden sich selbst auf dem Kontinent Valandis wiederfinden, der nach Jahrhunderten des Krieges endlich Frieden gefunden hat. Doch die Welt ist vom Konflikt der drei Königreiche schwer gezeichnet und es geht das Gerücht herum, dass eine Massenvernichtungswaffe eine akute Bedrohung darstellen könnte. Der Frieden ist brüchig, denn Kriege von so langer Dauer verschwinden nicht einfach aus den Köpfen und ein Neuer könnte jederzeit losbrechen… Kann eine Gruppe von Fremden den Frieden erhalten? Kann die Waffe vernichtet werden?



Chained Echoes ist ein vollgepacktes Brett: Magie, Mechs & Schwerter, komplexe Bossfights, rundenbasierte Kämpfe, eine komplexe Story und rund 40 Stunden an Content. Und während es mit seinen rundenbasierten Kämpfen eher klassisch daherkommt, sorgt das Overdrive-System dafür, dass die Kämpfe sich dennoch schnell anfühlen, während gleichzeitig eine neue Ebene der taktischen Tiefe entsteht. Passt die Fähigkeiten eurer Gruppe euren Vorlieben an und besiegt selbst die niederträchtigsten Monster wie ein furioser Wirbelwind!



In der Welt von Chained Echoes trifft mittelalterliche Fantasy auf moderne Steampunk-Elemente. Macht euch also auf beides gefasst: packende Schwertduelle und intensive Mech Fights! Eine unglaublich detaillierte, von Hand geschaffene Pixelwelt, vollgepackt mit kuriosen Kreaturen, mehreren Nationen von menschlichen und menschenartigen Figuren, allesamt ausgestattet mit eigenen Kulturen und Lore Hintergrundgeschichten, wartet auf die Spieler. Valandis bietet dabei Entdeckern ein weitreichendes Portfolio an Gebieten mit speziellen Herausforderungen und aufregenden Geheimnissen!

Quelle: DECK13 Spotlight