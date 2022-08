Neues Metroidvania 9 Years of Shadows für Xbox angekündigt XBU ringdrossel am Mo, 29.08.2022, 09:45 Uhr

Das Halberd Studios hat gemeinsam mit Freedom Games das Metroidvania 9 Years of Shadows angekündigt. Der Titel soll unter anderem für Xbox erscheinen. Die Kämpfe finden in einer handgefertigten Welt mit schönen Farben und der jungen Kriegerin Europa statt. Der Official Story Trailer liefert einen ersten Eindruck von der Action.

9 Years of Shadows erscheint im 1. Quartal 2023 für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und Switch

Quelle: Halberd Studios