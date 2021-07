Neues Gameplay zu Apex Legends: Entstehung XBU TNT2808 am Di, 27.07.2021, 09:30 Uhr

Ihr freut euch schon auf den 03. August, um in Apex Legends das neueste Content-Update namens Entstehung endlich selbst spielen zu können? Dann schaut euch doch vorher den neuen Gameplay-Trailer an, um in Stimmung zu kommen und um euch die Wartezeit ein wenig zu versüßen.

Das erwartet euch laut EA dann ab nächster Woche:

Neue Legende Seer: Seer ist ein geheimnisvoller Außenseiter, der eine neue Methode bietet, Feinde zu sehen. Seine Fähigkeiten sind ein seltener Anblick, wenn er seine Sensoren und Drohnen mit chirurgischer Präzision zur Jagd einsetzt.

Neue Waffe Rampage LMG: Ramparts neueste Erfindung, der Rampage LMG, ist durchschlagskräftig und kann mit einer Ladung Thermitgranaten eine höhere Feuerrate erzielen.

Karten-Update von Rand der Welt: Hammond wandelt Rand der Welt kontinuierlich um, sodass sich bei der Überarbeitung der Karte für Entstehung einige der beliebtesten POIs deutlich verändert haben.

Ranglisten-Arenen: Apex Legends führt Ranglisten-Arenen ein, mit denen sich Spielende in Arenen oder im Battle Royale erstmals als Apex Predator beweisen oder zeigen können, dass sie beides beherrschen und der ultimative Champion sind.

Neue Arenen: Die Arenen-Kartenrotation erhält eine weitere Aktualisierung mit drei neuen POIs, die während der Saison rotieren werden: Hügel, Kuppel und Oase.

Apex Legends: Entstehung bringt außerdem einen neuen Battle Pass mit limitierten Skins und Belohnungen, den ihr freischalten könnt, indem ihr Herausforderungen abschließt und aufsteigt – und das alles, sobald Entstehung am 03. August für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam erscheint.

Quelle: Electronic Arts