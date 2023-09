Neues Gameplay-Video zu Cat Quest III XBU MrHyde am Do, 07.09.2023, 13:45 Uhr

The Gentlebros und Kepler Interactive zeigen euch den ersten Gameplay-Trailer von Cat Quest III. Das dritte Spiel der Serie lockt mit einer offenen 2.5D-Welt, spannenden Abenteuern und einem verlockenden Knäuel Seemannsgarn. 2024 könnt ihr auf PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PC die Segel setzen.



Auf euren epischen Abenteuern in der Schnurribik werdet ihr alle neun Leben brauchen. Segelt ins Ungewisse auf der Suche nach dem sagenumwobenen Nordstern. Lasst euch von der Grenzenlosigkeit des Meeres locken. Erkundet die See, entdeckt ferne Strände und findet vergrabene Schätze und weitere Geheimnisse.

Quelle: Kepler Interactive