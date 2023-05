Cat Quest: Pirates of the Purribean für 2024 angekündigt XBU MrHyde am Do, 25.05.2023, 16:15 Uhr

Das Entwicklungsstudio The Gentlebros und der Publisher Kepler Interactive haben heute die Katze aus dem Sack gelassen und bekannt gegeben, dass die beliebte Samtpfoten-Adventurereihe mit Cat Quest: Pirates of the Purribean 2024 auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, und PC die Weltmeere erobern wird.



Erkundet die offene 2.5D-Spielwelt von Cat Quest: Pirates of the Purribean, stellt euch im eigenen Schiff den maushohen Wellen und findet heraus, was sich hinter dem Nordstern - ein lang verschollener Schatz der Pi-Ratten - verbirgt. Alleine oder zu zweit im Local Coop laden die fantatztischen Biome des Spiels zur freien Erkundung ein.

Quelle: Kepler Interactive