Neues Flavor Pack für Crusader Kings III erscheint im Frühjahr XBU MrHyde am Fr, 22.04.2022, 13:15 Uhr

Konkurrierende Kronen, rivalisierende Religionen und wetteifernde Kulturen. Spanien und Portugal waren im Mittelalter ein fruchtbarer Boden für Intrigen und Eroberungen, Diplomatie und Kompromisse. Ambitionen prallten aufeinander und befeuerten Jahrhunderte dramatischer Geschichte. In Crusader Kings III: Fate of Iberia werden die Spieler in der Lage sein, dieses Drama auf eine völlig neue Weise zu erfahren. Ab dem 31. Mai können sie diese großartigen Abenteuer selbst erleben.



Dieses Flavor Pack für das Grand-Strategy-Rollenspiel von Paradox Interactive führt Struggles ein, ein neues System, das die einzigartigen historischen Umstände hervorhebt, die für mittelalterliche Konflikt-Zentren typisch waren. In Fate of Iberia erhalten die Spieler neue Werkzeuge, um mit der besonderen Situation der Region umzugehen, in der rivalisierende Ansprüche und persönlicher Groll inmitten des lebendigen kulturellen Mosaiks des mittelalterlichen Spaniens im Mittelpunkt stehen.



Zu den Features von Crusader Kings III: Fate of Iberia gehören:

Struggle System: Völlig neues System für historische Konflikte, vollständig modifizierbar und anpassbar.

Spieler entscheiden über das Schicksal Iberiens: Sie wählen den Weg der Versöhnung oder den Weg der Eroberung, um Spanien zu vereinen oder sich auf eine friedliche Aufteilung der Beute zu einigen.

Neue Inhalte: Zwei neue Vermächtnispfade (Urbane und Seilschaften), neue kulturelle Traditionen, die die besonderen historischen Merkmale der iberischen Halbinsel hervorheben, neue Freundschaftsinteraktionen und Duelle über das Schachbrett.

Neue Ereignisse: Dynamische historische Ereignisse, von denen einige mit dem Kampf um Iberien zu tun haben, während andere für mehr Abwechslung für alle Spieler sorgen.

Neues Artwork: Neue Charaktergrafiken wie Kleidung, Haare und Bartstile, die die iberischen Kulturen des Mittelalters widerspiegeln, sowie neue Einheitendesigns und eine Vielzahl neuer Grafiken für Hintergründe, Ereignisse und Ladevorgänge.

Neue Musik: Ergänzungen zum Soundtrack von Crusader Kings III.

Wie üblich, wird Fate of Iberia ein kostenloses Update für alle Besitzer von Crusader Kings III enthalten, das neue Optionen und Funktionen für alle Spieler hinzufügt. Dieses Update enthält einen neuen Fraktionstypus, um Herrscher herauszufordern. Außerdem gibt es nun Glaubensoberhäupter, die von verschiedenen Religionen geteilt werden können, Vasallenverträge für Clans und natürlich einen neuen Spiel-Startpunkt, der interessante iberische Charaktere für das Startdatum 867 hervorhebt.

Quelle: Paradox Interactive