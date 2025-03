Wards & Wardens für Crusader Kings III erschienen XBU MrHyde am Fr, 07.03.2025, 14:00 Uhr

Neue kritische Entscheidungen können das Schicksal der Dynastie in Wards & Wardens verändern, einem neuen Eventpaket, das ab sofort für Crusader Kings III auf Xbox X|S und PlayStation 5 erhältlich ist. Das beliebte mittelalterliche Grand-Strategy-Rollenspiel nimmt eine häusliche Wendung, wenn die Spieler ihren Kindern beibringen, was es heißt, ein Herrscher zu sein.



Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein. Die jungen Herrscher müssen sich vor intriganten Regenten in Acht nehmen. Rivalisierende Fürsten tauschen Geiseln aus, um einen unsicheren Frieden zu garantieren. Ganz zu schweigen davon, dass Elternschaft an sich schon kein leichtes Unterfangen ist. Das Spiel von Room 8 Group und Paradox Interactive fordert die Spieler heraus, die nächste Generation mit Sorgfalt und Umsicht aufzuziehen, um nicht das ganze Reich ins Verderben zu stürzen.

Quelle: Paradox Interactive