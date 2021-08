Neues Fahrzeug rast diese Woche in GTA Online XBU TNT2808 am Fr, 27.08.2021, 11:00 Uhr

Mit dem Karin Sultan RS Classic ist das neueste Fahrzeug aus GTA Online bei den Los Santos Tuners verfügbar. Ihr könnt den Wagen auf der Teststrecke ordentlich ausfahren oder direkt bei den Southern Andreas Super Autos zuschlagen. Ein Besuch dort lohnt sich übrigens, denn diese Woche werden Kundenaufträge doppelt belohnt - ebenso wie Stuntrennen.

Außerdem könnt ihr nun Schiffswracks als neue tägliche Sammelobjekte an den Küsten in San Andreas finden. Das Wrack beherbergt einen Schatz und einige Stoffteile. Kombiniert man sieben dieser Stoffteile, erhält man eine Montur aus längst vergangener Zeit. Die Position ändert sich aufgrund der Gezeiten täglich.

Die Inhalte der Woche:

Dreifache Gehälter für Leibwächter und Mitarbeiter

für Leibwächter und Mitarbeiter Der Annis Euros ist das Preisfahrzeug der Woche im LS Car Meet

ist das Preisfahrzeug der Woche im LS Car Meet Neue Testfahrzeuge : der unveröffentlichte Übermacht Cypher, der neue Karin Sultan RS Classic und der Obey Tailgater S können auf der Testrecke im LS Car Meet Probe gefahren werden

: der unveröffentlichte Übermacht Cypher, der neue Karin Sultan RS Classic und der Obey Tailgater S können auf der Testrecke im LS Car Meet Probe gefahren werden Der Vapid GB200 ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad Fahrzeugrabatte : 40 % auf das Bravado Halbkettenfahrzeug, den Dinka Verus und den Pegassi Tezeract sowie 30 % auf den Dewbauchee Specter und den Vapid Dominator GTT

: 40 % auf das Bravado Halbkettenfahrzeug, den Dinka Verus und den Pegassi Tezeract sowie 30 % auf den Dewbauchee Specter und den Vapid Dominator GTT 50 % Rabatt auf Bunker sowie 40 % auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen

auf Bunker sowie auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen Neues Tuners-Fahrzeug : der Karin Sultan RS Classic ist ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich

: der Karin Sultan RS Classic ist ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich Neue tägliche Sammelobjekte : Schiffswracks

: Schiffswracks Doppelte GTA$ & RP für Kundenaufträge in der Autowerkstatt, Kontaktmissionen von Lester und in allen neuen Stuntrennen

für Kundenaufträge in der Autowerkstatt, Kontaktmissionen von Lester und in allen neuen Stuntrennen Prime-Gaming-Vorteile : 100.000 GTA$ fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche für alle, die ihr Konto im Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben

: 100.000 GTA$ fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche für alle, die ihr Konto im Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben Prime-Gaming-Rabatte: 35 % auf den Obey Tailgater S und 80 % auf den Vapid Flash GT

Der Karin Sultan RS Classic ist da

Und: Schiffswrack an der Küste gesichtet, doppelte GTA$ und RP für Kundenaufträge in der Autowerkstatt, und mehr

Wenn ihr euch mitten in einer Rallye befindet und euch nervösen Stuhlgang verkneift, solltet ihr euch fragen, was nötig ist, um das Ziel zu erreichen. Ein Auto, das verlässlich, gut lenkbar, sicher und robust ist? Oder eine komplett übertaktete Tuningmaschine, die mehr Persönlichkeit als Verstand hat? Warum nicht einfach beides?

Die Lösung? Der Karin Sultan RS Classic, erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos.

Schiffswrack an der Küste

Schatzsucher und Touristen berichten von der Sichtung eines Holzboots, das an der Küste angespült wurde. Das Wrack soll angeblich einen Schatz und einige Stoffteile beherbergen. Kombiniert man sieben dieser Stoffteile, erhält man eine Montur aus einer längst vergangenen Zeit. Die Position des Wracks ändert sich aufgrund der Gezeiten täglich. Falls ihr es auf eurer Reise entdeckt, solltet ihr unbedingt nach einer Truhe mit Beute suchen.

Pro Tag kann nur ein Schiffswrack entdeckt werden – im Abschnitt „Tägliche Sammelobjekte“ im Interaktionsmenü könnt ihr nachsehen, ob ihr das heutige Schiffswrack gefunden habt.

Doppelte GTA$ & RP für Kundenaufträge in der Autowerkstatt

Eine Autowerkstatt dient nicht nur als Fassade, um Überfälle mit eurer Crew zu planen, sondern auch als legales Geschäft. Sessanta kontaktiert euch, sobald Kunden ihren Wagen in die Werkstatt bringen. Dann liegt es an euch, die Autos nach den Kundenwünschen zu tunen und wieder auszuliefern. Wenn ihr in dieser Woche Kundenaufträge in der Autowerkstatt erledigt, erhaltet ihr doppelte Belohnungen.

Doppelte GTA$ & RP für Kontaktmissionen von Lester

Brrringbrrring. Ruft Lester Crest in dieser Woche über euer iFruit an, um nach einem Job zu fragen. Alle Kontaktmissionen von Lester bescheren euch doppelte GTA$ und RP.

Lasst die Motoren aufheulen: doppelte GTA$ & RP für ausgewählte Stuntrennen

Adrenalin ist eine fantastische Sache. Bringt euer Herz zum Hämmern, indem ihr einfach über eure Konkurrenz drüberspringt, sei es am Steuer eines Trophy-Trucks oder beim Kampf um die beste Position über dem La Puerta Freeway.



Rennfahrer können doppelte GTA$ und RP in allen neuen Stuntrennen abräumen, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Namentlich sind das: Sonne, Sand, Schikanen, Enge Sache, Kein Sprung zu weit, Urbaner Albtraum, Teufelskreisel, Schluchtfeld, Gummi und andere Dämpfe und Autowahnkreuz.

Dreifaches Gehalt für Leibwächter und Mitarbeiter

Da draußen geht es einfach brutal zu. Auch die oberen Zehntausend benötigen Schutz. Zum Glück ist das Beschützen der Elite ein eigener Karriereweg. In dieser Woche werden die Gehälter für alle Leibwächter und Mitarbeiter, die im Dienst Leib und Leben aufs Spiel setzen, verdreifacht. Ein Trickle-down-Effekt wie er im Buche steht.

Car-Meet-Preisfahrzeug und -Herausforderung

LS-Car-Meet-Mitglieder, die vier Tage in Folge unter den ersten zwei in der Verfolgungsserie landen, erhalten einen Annis Euros, den sie anschließend nach Lust und Laune modifizieren können.

Testet neue und demnächst erscheinende Autos auf der Teststrecke

Es spricht überhaupt nichts dagegen, Sachen auszuprobieren. Man macht das ja auch bei einer neuen Hose bei Binco, warum sollte man es also nicht mit einem Auto machen? Schaut auf der Teststrecke im Car Meet vorbei und lasst den Motor des neuen Karin Sultan RS Classic, des demnächst erscheinenden Übermacht Cypher und des Obey Tailgater S aufheulen. Natürlich kostenlos – selbst wenn ihr während eines Zeitrennens oder Spurts ein paar Kratzer in den Lack macht.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: der Vapid GB200

Schaut zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei, um am Glücksrad zu drehen. Wer weiß, vielleicht gewinnt ihr GTA$, RP, Snacks, Kleidung oder aber den Vapid GB200, einen minimalistischen, zweitürigen Rallye-Wagen, der an eine Ära der achtlosen Selbstaufgabe zurückerinnert.

RABATTE

Ihr habt Angst davor, beim Car Meet in einer alten Rostlaube aufzutauchen? Bringt eure Sammlung auf Vordermann – dank eines Rabatts von 30 % auf den Vapid Dominator GTT sowie 40 % auf ausgewählte weitere Fahrzeuge. Alle Bunker kosten nur die Hälfte, ihre Verbesserungen sind diese Woche um 40 % reduziert.

Unten findet ihre eine komplette Übersicht über alle Rabatte.

Fahrzeuge:

Vapid Dominator GTT – 30 % Rabatt

Bravado Halbkettenfahrzeug – 40 % Rabatt

Dinka Verus – 40 % Rabatt

Pegassi Tezeract – 40 % Rabatt

Dewbauchee Specter – 30 % Rabatt

Immobilien und Renovierungen:

Alle Bunker – 50 % Rabatt

Bunker-Verbesserungen und -Modifikationen – 40 % Rabatt

Quelle: Rockstar Games