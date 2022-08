Neues DLC-Team für The King of Fighters XV verfügbar XBU MrHyde am Mi, 10.08.2022, 14:15 Uhr

Ab sofort ist das neue DLC-Team Awakened Orochi für The King of Fighters XV von SNK verfügbar. Die nächsten Charaktere im Season Pass wurden ebenfalls bereits im Rahmen der EVO 2022 bekanntgegeben: Team Samurai mit Kämpfern aus Samurai Shodown erscheint im Herbst 2022. Zudem wird es 2023 das langerwartete Crossplay und eine weitere DLC-Saison geben.



Orochi Yashiro, Orochi Shermie und Orochi Chris sind drei Charaktere, die in KOF ’97 im Schatten arbeiteten, um Orochi wiederzubeleben. Jetzt sind sie wieder zurück als Team Awakened Orochi in The King of Fighters XV.



Ihre Fähigkeiten gibt es im Trailer zu sehen:

Quelle: KochMedia