Neues AEW: Fight Forever Match im Video XBU MrHyde am Mi, 22.02.2023, 15:05 Uhr

THQ Nordic GmbH und All Elite Wrestling haben ein neues AEW: Fight Forever

Match zwischen Hangman Adam Page und The American Dragon Brian Danielson als Teil des IGN Fan Festes veröffentlicht.



Entwickelt von YUKE's Co. Ltd., ist AEW: Fight Forever der Arcade-Wrestler, der an das Goldene Zeitalter der Wrestling-Spiele anknüpft. Die Spieler können sich darauf freuen, die aktuellsten Wrestling-Moves aus den beliebten AEW-Programmen zu zeigen. Hinzu kommen innovative offensive Tandem-Moves.



Das Online-Koop-Wrestling geht mit Tag-Team-Matches, bei denen mit einfachen Befehlen Sequenzen von Team-Manövern ausgeführt werden, in eine völlig neue Dimension. Eine lange Liste der beliebtesten AEW-Wrestler, ein umfangreicher Karrieremodus, individuelle Anpassung der Wrestler, charakteristische AEW-Arenen, mehrere Matcharten und sogar ein bisschen guter alter, nicht sanktionierter Spaß erwarten dich.



AEW: Fight Forever erscheint demnächst für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch.

Quelle: THQ Nordic