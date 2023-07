Neues Actin-RPG RIN: The Last Child angekündigt XBU ringdrossel am Mi, 26.07.2023, 10:30 Uhr

Das Action-Rollenspiel RIN: The Last Child wurde von dem Entwicklerstudio Space Fox Games angekündigt. Wir haben euch den passenden neuen Trailer dazu in die News gepackt. Man übernimmt in dem Spiel die Rolle von RIN, das letzte Kind des Schöpfers, um die mystische Ordnung in einer fantasievollen Welt wiederherzustellen. Mächtige Gegner und Bosse gilt es mit Zaubern, Aspekten und Runen zu bezwingen.

RIN: The Last Child erscheint am 21.09.23 für Xbox Series, PS5, Switch und PC

Quelle: Space Fox Games