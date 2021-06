Neuer Trailer zu The Last Cube aufgetaucht XBU TNT2808 am Do, 17.06.2021, 12:30 Uhr

Einen Würfel durch Level zu bugsieren klingt unlustig? Dachten wir auch, doch dann haben wir den neuen Trailer zu The Last Cube entdeckt, das noch in diesem Jahr unter anderem für die Xbox erscheinen wird. Ach, uns falls ihr auch am PC spielt, könnt ihr ab sofort die ersten vier Level des Spiels in einer Demo ausprobieren.

Was das Spiel besonders macht? Das Sticker System. Damit wird es euch möglich sein, bestimmte Seiten eures Würfels zu modifizieren. Dann könnt ihr beispielsweise auf einer Seite dashen, während ihr mit anderen Stufen erschafft. Wieder andere erlauben das Drehen auf der Stelle, um besser navigieren zu können.

Das Positionieren und richtige Anwenden der Sticker ist Schlüsselelement in The Last Cube. Nur so könnt ihr die über 100 Rätsel lösen, um eine Vielzahl an unterschiedlicher, immer anders gestalteter Kammern zu erkunden. Wenn ihr die Demo nicht spielen könnt, schaut euch zur Einstimmung doch einfach die Trailer an.

Quelle: Improx Games