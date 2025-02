Neuer Trailer zu INAYAH - Life After Gods XBU MrHyde am Mi, 26.02.2025, 15:45 Uhr

In gut vier Wochen wird INAYAH - Life After Gods auf dem PC erscheinen, später im Jahr dann auch auf Xbox und anderen Konsolen. Der Entwickler ExoGenesis Studios und Publisher Headup haben ein neues Video veröffentlicht, welches die Anime-Optik und die rasante Action des Spiels in den Vordergrund rückt.

Quelle: ExoGenesis Studios