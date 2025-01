Headup sichert sich düsteres Metroidvania INAYAH XBU ringdrossel am Mi, 15.01.2025, 10:15 Uhr

Der Indie-Publisher Headup schnappt sich die Rechte an INAYAH - Life After Gods. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne wird das handgezeichnete Action-Adventure nun den Sprung auf alle wichtigen Plattformen schaffen.

In der atmosphärischen, postapokalyptischen Welt schlüpft ihr in die Rolle der Außenseiterin Inayah. Mit eurem Alien-Tech Multifunktions-Gauntlet kämpft ihr euch durch eine zerfallene Zivilisation, während ihr nach eurem verschollenen Stamm sucht. Der Gauntlet lässt sich in verschiedene Waffen verwandeln - von Klingen über Fäuste bis hin zu einer mächtigen Keule.

Das Spiel bietet nicht nur 20 knackige Bosse und unterschiedliche Charakterbuilds, sondern auch eine emotionale Story mit mehreren Enden. Die Hauptrolle wird von Jessica Caroll gesprochen, die bereits in Baldur's Gate 3 und vielen weiteren Titeln zu hören war. Für den Soundtrack zeichnet sich Alex Kestner verantwortlich, der schon für namhafte Marken wie Lamborghini und Lego komponiert hat.

Wer nicht bis zum Release warten möchte, kann sich bereits jetzt in die Demo auf Steam stürzen. Die Entwickler haben sogar eine Speedrun-Challenge gestartet - allerdings nichts für schwache Nerven, denn der Schwierigkeitsgrad hat es in sich!

Quelle: ExoGenesis Studios