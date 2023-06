Neuer Trailer zu Garden Life XBU MrHyde am Mi, 14.06.2023, 17:45 Uhr

NACON und stillalive studios zeigen euch einen neuen Trailer zu Garden Life. Das gemütliche Garten-Simulationsspiel bietet die Möglichkeit, die eigene Oase der Ruhe zu schaffen. Das Spiel wird im Jahr 2024 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.



Dank des Fachwissens von stillalive studios über die Welt der Flora bietet Garden Life eine realistische Simulation, in welcher der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt werden. Die Auswahl und Pflege der Lieblingspflanzen und das Beobachten ihrer einzigartigen Entwicklungen, verwandelt den eigenen Garten in eine echte, grüne Oase des Friedens und schafft eine harmonische, natürliche Komposition. Die sorgfältige Gestaltung der Soundkulisse und die künstlerische Leitung verleihen Garden Life eine warme Atmosphäre, in der alle – ob mit oder ohne grünen Daumen – in der Lage sind, den Garten der eigenen Träume zu gestalten.

Quelle: NACON