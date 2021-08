Neuer Trailer zeigt The Dark Pictures Anthology: House of Ashes XBU TNT2808 am Do, 26.08.2021, 11:30 Uhr

Gegruselt wird sich zwar erst wieder ab dem 22. Oktober, dann unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S, bereits heute können wir uns aber in einem neuen Trailer zu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes die Frage stellen, wer der wahre Feind im Spiel ist.

Im Schatten des Zagros-Gebirges gerät eine US-Militäreinheit unter Beschuss durch irakische Streitkräfte. Das daraus resultierende Feuergefecht löst ein Erdbeben aus, bei dem beide Seiten in die Ruinen eines verschütteten sumerischen Tempels stürzen. Ohne jegliche Kommunikation sitzen unsere Protagonisten in der Falle und müssen einen Weg finden, um zu entkommen - nicht ahnend, dass etwas Uraltes und Böses in den Schatten erwacht ist und nach Blut giert.

In dieser furchterregenden Unterwelt müssen Spielerinnen und Spieler sich fragen, wer Ihr wahrer Feind ist. Die Monster, die sich in den Schatten verstecken oder die anderen Menschen, die mit ihnen in der Falle sitzen? Werden Spielerinnen und Spieler ihre Rivalitäten beiseitelegen, um sich einem gemeinsamen Feind zu stellen? Die Konsequenzen der Entscheidungen könnten tödlich enden.

Aufmerksame Spielerinnen und Spieler werden vielleicht eine versteckte Nachricht im Trailer bemerken, die zu einer speziellen Website mit der Geschichte und den Geheimnissen hinter HOUSE OF ASHES führt.

THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: HOUSE OF ASHES wird am 22. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden.

THE DARK PICTURES ANTHOLOGY ist eine Serie von eigenständigen, sich verzweigenden Cinematic Horror-Spielen, die in regelmäßigen Abständen ein neues Schreckenserlebnis bieten sollen. Jedes Spiel ist nicht miteinander verbunden und bietet eine neue Geschichte, ein neues Setting und neue Charaktere. Erlebe Momente der Spannung und des Schreckens allein im Einzelspielermodus, mit deinen Freunden in der gemeinsamen Online-Story für zwei Spieler oder mit bis zu fünf Spielern im couchfreundlichen Filmnacht-Modus.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment