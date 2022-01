Neuer Story-Trailer zu GRID Legends veröffentlicht XBU MrHyde am Fr, 21.01.2022, 11:45 Uhr

Codemasters und Electronic Arts veröffentlichten jetzt den „Man. Machine“-Trailer zu GRID Legends mit dem preisgekrönten Schauspieler Ncuti Gatwa. In der Rolle des Voltz Racing Spitzenfahrers Valentin Manzi erkundet Ncuti die Verbindung zwischen Fahrer und Auto und die Hingabe, die nötig ist, um ein Rennchampion zu werden. Die Spieler lernen, was es braucht, um ein 1332-PS-Biest zu zähmen und in der GRID World Series gegen Seneca, Voltz und Ravenwest anzutreten. Ncuti, bekannt für Stil und Eleganz, teilt sich das Rampenlicht mit dem Tushek TS 900, inklusive seiner exklusiven In-Game-Lackierung.



Tushek gibt sein Videospieldebüt in GRID Legends mit der Aufnahme des TS 900 Racer Pro. Dieser exklusive Hybrid, von dem es weltweit nur 12 Exemplare gibt, wird dank seines Handlings, seiner Leistung und Höchstgeschwindigkeit von 380 km/h zum Fan-Favoriten werden. Der TS 900 Racer Pro ist das leichteste verfügbare Hypercar, bei dem jede Komponente darauf ausgelegt ist, Gewicht zu reduzieren und das ultimative Rennerlebnis zu bieten. Der TS 900 Racer Pro bietet im Spiel all den Nervenkitzel, den die Spieler:innen von einem Hypercar erwarten und wird die versiertesten Fahrer:innen auf Stadtkursen und traditionellen Rennstrecken herausfordern.



„Es war ein Vergnügen, mit Ncuti zu arbeiten. Seine Darstellung von Valentin Manzi hat unseren Story-Modus „Driven to Glory“ auf eine neue Ebene gehoben, und wir wissen, dass seine Anhänger es genießen werden, an seiner Seite zu fahren“, so John Merchant, Brand Director bei Codemasters. „Spieler:innen werden jetzt verstehen, was nötig ist, um in der GRID World Series zu bestehen und dass es mehr als nur Konzentration und ein paar gute Moves braucht, um zu gewinnen.“

Quelle: Electronic Arts