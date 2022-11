GRID Legends enthüllt Story-basierte Erweiterung

Codemasters und Electronic Arts veröffentlichten vor wenigen Tagen „Rise of Ravenwest“, eine neue Story-basierte Erweiterung für GRID Legends. Das Update beleuchtet die Geschichte von Ravenwest, dem berüchtigtsten Team der GRID World Series und deckt durch elf neue thematische Story-Erlebnisse auf, wie sie ihren skandalösen Ruf aufgebaut haben. Spieler erhalten außerdem vier neu hinzugefügte klassische und leistungsstarke Fahrzeuge, mit denen sie über aktualisierte Strecken rasen, darunter die sonnige, aber tückische Stadt Miami.



Die dritte Erweiterung der Serie konzentriert sich auf Ravenwest Motorsports Fahrer-Ass Nathan McKane, einer der Hauptcharaktere des ‚Driven to Glory‘ Story-Modus. Spieler begeben sich auf eine aufregende Reise, die mit den Anfängen von Ravenwest beginnt und die Ereignisse verfolgt, die das Team zu Ruhm und zur fünften GRID World Series-Meisterschaft in Folge geführt haben.



Zu den vier neuen Fahrzeugen, die sich der vielseitigen Liste anschließen, gehören einige der ikonischsten und kultigsten Autos: BMW 320 Turbo Gruppe 5, 1967 Chevrolet Corvette, 1971 Plymouth GTX and 1967 Ford Mustang Fastback, die dazu beitragen, die Entwicklung und den Grundton von Ravenwest darzustellen. Zusätzlich zu den vier neuen Layout-Varianten für die Strecke in Miami wurden auch Rampen und Boost-Zonen in die bestehenden Strecken aufgenommen. Drei neue gesponserte Karriere-Events und eine Vielzahl von Icons, Bemalungen und Bannern für die Verwendung im Spiel sind ebenfalls in diesem Paket enthalten.



„Dieser neue DLC gibt uns die Möglichkeit, die Geschichte hinter dem Antagonisten der Serie zu erforschen, denn er will ständig mit dem Kopf durch die Wand und muss sich mit den Erwartungen seiner Familie und der Kritik der Medien auseinandersetzen. Hinter seinem Rennstil, bei dem er keine Gefangenen macht, und seiner Mentalität, um jeden Preis zu gewinnen, steckt mehr, als man auf den ersten Blick sehen kann“, so Paul Lovell, Senior Games Designer bei Codemasters. „Wir laden Fans ein, tiefer in die Geschichte eines der interessantesten und kontroversesten Charaktere des GRID-Universums einzutauchen, der sich gegen die Konkurrenz wehrt und den Erfolg von Ravenwest sicherstellt, egal was es kostet.“

Quelle: Electronic Arts