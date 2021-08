Neuer Raubzug in dieser Woche von GTA Online XBU TNT2808 am Fr, 13.08.2021, 13:15 Uhr

Im Lost-Auftrag könnt ihr diese Woche im Online-Ableger von GTA V in einem Raubzug Anspruch an euerm Anteil erheben - der Lost Motorcycle Clubs hat durch illegale Aktivitäten ordentlich Geld gemacht. Ihr könnt allein oder mit bis zu drei Mitspielern in dieser Woche loslegen.

Außerdem ist ab sofort der Emperor Vectre bei Legendary Motorsport erhältlich. Unentschlossene können ihn weiterhin auf der Teststrecke im LS Car Meet Probe fahren – oder den Dinka Jester RR sowie den unveröffentlichten Pfister Growler ausprobieren.

Die Highlights der Woche:

Neuer Raubzug : der Lost-Auftrag ist ab sofort an der Jobtafel in der Autowerkstatt verfügbar

: der Lost-Auftrag ist ab sofort an der Jobtafel in der Autowerkstatt verfügbar Neues Fahrzeug : der Emperor Vectre ist ab sofort bei Legendary Motorsport erhältlich

: der Emperor Vectre ist ab sofort bei Legendary Motorsport erhältlich Doppelte GTA$ & RP in der Verfolgungsserie und in Belagerungszustand

in der Verfolgungsserie und in Belagerungszustand Neue Preisfahrzeug-Herausforderung : Mitglieder im LS Car Meet, die vier Tage in Folge drei Sprints gewinnen, erhalten den Karin Futo GTX geschenkt

: Mitglieder im LS Car Meet, die vier Tage in Folge drei Sprints gewinnen, erhalten den Karin Futo GTX geschenkt Neue Testfahrzeuge : der unveröffentlichte Pfister Growler, der Dinka Jester RR und der neue Emperor Vectre stehen für Testfahrten im LS Car Meet bereit

: der unveröffentlichte Pfister Growler, der Dinka Jester RR und der neue Emperor Vectre stehen für Testfahrten im LS Car Meet bereit LSCM-Mitgliedschaftsboni : Letzte Chance auf die LS-Customs-Jacke für einen Besuch im Car Meet und auf 250.000 GTA$ fürs Erreichen der Reputationsstufe 20 bis zum 18. August

: Letzte Chance auf die LS-Customs-Jacke für einen Besuch im Car Meet und auf 250.000 GTA$ fürs Erreichen der Reputationsstufe 20 bis zum 18. August Der Lampadati Michelli GT ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Lampadati Tigon, den Mammoth Squaddie und auf die RO-86 Alkonost sowie 40 % auf den Vapid Ellie und auf den Grotti Itali GTO

30 % auf den Lampadati Tigon, den Mammoth Squaddie und auf die RO-86 Alkonost sowie 40 % auf den Vapid Ellie und auf den Grotti Itali GTO 50 % Rabatt auf Executive-Büros

auf Executive-Büros Prime-Gaming-Vorteile : 100.000 GTA$ fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche und die Autowerkstatt in Strawberry kostenlos für alle, die ihr Konto im Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben. Jedes Prime-Gaming-Mitglied, das die Immobilie zum Vollpreis gekauft hat, erhält eine vollständige Rückerstattung.

: 100.000 GTA$ fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche und die Autowerkstatt in Strawberry kostenlos für alle, die ihr Konto im Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben. Jedes Prime-Gaming-Mitglied, das die Immobilie zum Vollpreis gekauft hat, erhält eine vollständige Rückerstattung. Prime-Gaming-Rabatte: 50 % auf den Rennwagen Benefactor BR8 und 80 % auf die Coquette BlackFin

Der neue Emperor Vectre

Und: Zerschlagt die Operation des Lost MC in einem neuen Auftrag und mehr

Ihr seid zu besonders für die Klassiker? Eher extravagant als alternativ? Vergesst die Suche nach der einen Schrottkarre und macht den ersten und einzigen Eindruck, der zählt, im Emperor Vectre. Der Vectre ist wie ein Supermodel, das die 100 Meter in 10 Sekunden läuft – ein wahres Spektakel in jeglicher Hinsicht.

Jetzt erhältlich bei Legendary Motorsport.

Neuer Raubzug: Der Lost-Auftrag

Der Lost MC sitzt auf einer Goldmine und ihr habt Anspruch auf euren Anteil. Verpasst ihnen einen ordentlichen Dämpfer, indem ihr ihr ertragreiches Methamphetamin-Geschäft zerschlagt und damit einen Batzen Geld verdient. Sammelt vorab Informationen, stehlt einen Truck, um eure Sprengladung zu transportieren, und zersprengt die gesamte Operation in alle Himmelsrichtungen. Schaut an der Jobtafel in eurer Autowerkstatt vorbei, um loszulegen.

Letzte Chance: Boni für Car-Meet-Mitgliedschaft

In dieser Woche habt ihr zum letzten Mal die Chance, euch die LS-Customs-Jacke zu sichern, indem ihr einfach im LS Car Meet auftaucht. Alle Mitglieder des LS Car Meet, die bis zum 18.08. Reputationsstufe 20 erreichen, erhalten außerdem 250.000 GTA$.

2x GTA$ und RP in der Verfolgungsserie

Mitglieder des LS Car Meet, die ein gutes Gespür für geschickte Fluchtwege haben, verdienen in dieser Woche doppelte Belohnungen, wenn sie ihre Mitstreiter und das LSPD im Rahmen der Verfolgungsserie ausstechen.

2x GTA$ und RP in Belagerungszustand

In Belagerungszustand steht ein kleines Team aus bis an die Zähne bewaffneten Verteidigern einer wild entschlossenen Gruppe von Angreifern entgegen, die versuchen, das Versteck zu stürmen. Ganz gleich, auf welcher Seite ihr steht, am Ende bekommen in dieser Woche beide Teams doppelte GTA$ und RP.

Car-Meet-Preisfahrzeug und -Herausforderung

Car-Meet-Mitglieder, die in dieser Woche vier Tage in Folge drei Sprints gewinnen, können hinter dem Lenkrad des Karin Futo GTX Platz nehmen. Schaut beim Slamtruck im Car Meet vorbei, um den potentiellen Preis und die Konkurrenz unter die Lupe zu nehmen. Während ihr im LS Car Meet seid, könnt ihr andere Spieler über das Interaktionsmenü zu einem Sprint herausfordern.

Testet neue und demnächst erscheinende Autos auf der Teststrecke

Ihr wollt wissen, wie sich ein neues Lenkrad in den Händen anfühlt? Warum fahrt ihr nicht mal den neuen, noch nicht veröffentlichten Pfister Growler auf der Teststrecke des LS Car Meet Probe oder macht ein paar Schrammen in den Emperor Vectre, bevor ihr euch euren eigenen kauft? Der Dinka Jester RR kann ebenfalls kostenlos ausprobiert werden. Schaut einfach bei den Testfahrzeugen im LS Car Meet vorbei.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: Lampadati Michelli GT

Macht auf jeden Fall einen Boxenstopp im Diamond Casino & Resort und dreht am Glücksrad, um GTA$, RP, Kleidung, Snacks oder Überraschungspreise zu gewinnen. Der Hauptpreis der Woche ist der Lampadati Michelli GT, ein italienischer Import, unter dessen Haube eine ganze Menge wütender Pferde lauern. Andiamo.

RABATTE

Alle Executive-Büros sind weiterhin um 50 % reduziert. Außerdem sind diese Fahrzeuge zu günstigeren Preisen erhältlich:

Lampadati Tigon – 30 % Rabatt

Mammoth Squaddie – 30 % Rabatt

RO-86 Alkonost – 30 % Rabatt

Vapid Ellie – 40 % Rabatt

Grotti Itali GTO – 40 % Rabatt

Quelle: Rockstar Games