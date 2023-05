Neuer Gameplay- und Charakter-Trailer zu Apex Legends: Arsenal enthüllt XBU ringdrossel am Fr, 05.05.2023, 10:45 Uhr

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben einen neuen Gameplay- und Charakter-Trailer zu Apex Legends: Arsenal veröffentlicht. In dem neuen Video ballert sich eine neue Legende Ballistic den Weg frei. Darüber hinaus gibt es weitere Neuheiten zur Saison.

Die Neuheiten der Saison im Überblick:

Neue Legende: Ballistic

Ballistic, der ultimative Star der Donnerkuppel-Spiele, kehrt als neue Legende aus dem Ruhestand zurück und ist angesichts seiner jahrzehntelangen Kampferfahrung und seines beträchtlichen Arsenals keineswegs zu unterschätzen. Er kennt alle Tricks, um seinen Gegnern Manieren beizubringen.

Die Zeit heilt alle Wunden: die Lavaströme in Rand der Welt sind erkaltet und Bauteams haben mittlerweile nennenswerte Reparaturen vorgenommen. Klimatisierer:innen haben die Landschaft verändert, die nun über neue Schneebänke, weniger vulkanischen Rauch und eine klarere Sicht verfügen. Im Apex-Spiele-Museum in Fragment Ost können sich Spieler:innen mit dessen Geschichte vertraut machen.

Mit dem neuen Waffenmeisterschaft-System können Legenden ihre Effizienz mit allen Waffen im Spiel erhöhen, indem sie Waffen-EP sammeln und in sämtlichen Modi schwierige Herausforderungen meistern. Erreichen Spielende bestimmte Meilensteine, werden Waffenprüfungen freigeschaltet. Die Prüfungsbelohnungen umfassen waffenspezifische Abzeichen, Tracker, einen legendären Abzeichenrahmen und ein legendäres Waffen-Pack.

„Übung macht den Meister“, das gilt auch für den überarbeiteten und deutlich erweiterten Schießstand. Spieler:innen können das Basistraining auf „Kern“ starten oder ihr Glück in der Duellgrube, auf dem Trainingsgelände oder dem Geschicklichkeitsparcours versuchen, um Nahkampf-, Kampf- und Navigationskünste zu verbessern. Darüber hinaus können Spielende mit den neuen Gebäuden des Schießstandes experimentieren und erstmals die Dummies anpassen, damit sie laufen und sich seitlich bewegen.

Mit Arsenal erscheinen am 09. Mai neue Waffen- und Charakter-Skins, Emotes und mehr.

Weitere Details folgen demnächst.

August Montgomery Brinkman war einst unter dem Namen Ballistic der größte Wettkämpfer der Donnerkuppel-Spiele und weithin bekannt für seine Tollkühnheit. Zwei Jahrzehnte war er untergetaucht, doch nun ist er bereit für sein Debüt bei den Apex-Spielen und will seinen Gegner:innen Manieren beibringen.

Ballistic hat als 24. Legende einige Tricks im Ärmel, um die Konkurrenz in Schach zu halten:

Passive Fähigkeit – Schlinge

Ballistic verfügt über enorme Feuerkraft, denn er kann eine dritte Waffe in seiner Schlinge verwahren und hat über das Inventar oder die Charakter-Utility-Aktion Zugriff darauf. Zwar kann die Schlingenwaffe keine Aufsätze ausrüsten, aber je mehr Feuerkraft, desto besser.

Taktische Fähigkeit – Flüsterer

Gegnerische Einheiten müssen sehr aufmerksam sein, denn Ballistic kann ein Lenkprojektil abfeuern, das gegnerische Waffen aufheizt, wodurch sie beim Feuern Schaden verursachen. Der Flüsterer kann gesteuert werden, aber Spieler:innen müssen die taktische Fähigkeit halten, damit die Zielerfassung funktioniert.

Ultimative Fähigkeit – Zorn

Durch Aktivieren von „Zorn“ in der Nähe von Teammitgliedern wird das Nachladen beschleunigt und die Bewegungsgeschwindigkeit mit Waffen erhöht. Und unbegrenzte Munition ist auch nicht zu verachten. Da Ballistic ein Faible für Mode hat, verbessert „Zorn“ auch die Schlingenwaffe auf Gold.

Apex Legends: Arsenal erscheint am 09. Mai für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über die EA App und Steam.

Quelle: Electronic Arts