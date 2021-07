Neue Xbox Game Pass Highlights im Juli 2021 XBU MrHyde am Mi, 07.07.2021, 12:30 Uhr

Auch im Juli gibt es wieder neue Games, Updates, Quests und Perks im Xbox Game Pass. Werft im Folgenden einen Blick auf die neuen Inhalte für den Sommer.



Schon bald im Xbox Game Pass

• Jetzt verfügbar – Going Under (Cloud, Konsole und PC)

• 8. Juli – Dragon Quest Builders 2 (Cloud)

• 8. Juli – Tropico 6 (Cloud, Konsole und PC)

• 8. Juli – UFC 4 (Konsole)

• 15. Juli – Bloodroots (Cloud, Konsole und PC)

• 15. Juli – Farming Simulator 19 (Cloud, Konsole und PC)

• 15. Juli – The Medium (Cloud)



Xbox Cloud Gaming (Beta) jetzt auf PC und Apple Devices verfügbar

Xbox Cloud Gaming (Beta) ist für Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate ab sofort auch über Windows 10 PC, sowie Apple Smartphones und Tablets in 22 Ländern verfügbar. Über xbox.com/play genießt Du Spiele, die dank Xbox Series X-Hardware in den Serverzentren schneller laden, über höhere Bildraten verfügen und besser aussehen als jemals zuvor. Besuche xbox.com/play via Microsoft Edge, Chrome, Safari-Browser oder mobilem Device und tauche direkt in die riesige Bibliothek des Xbox Game Pass ein – Dein nächstes Lieblingsspiel erwartet Dich! Weitere Informationen findest Du hier.



Updates und DLCs

• Bis 3. August verfügbar – Destiny 2: Solstice of Heroes Event

• Jetzt verfügbar – A Plague Tale: Innocence: Xbox Series X|S Update

• Jetzt verfügbar – Astroneer: Jet Powered Update

• Jetzt verfügbar – Black Desert: Corsair Update

• Jetzt verfügbar – Doom Eternal: Xbox Series X|S Update

• Jetzt verfügbar – Gears 5: Operation 7 kostenloses Update

• Jetzt verfügbar – Grounded: Shroom and Doom Update

• Jetzt verfügbar – GreedFall: Xbox Series X|S Update

• Jetzt verfügbar – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Year 6 Season 2 North Star

• Jetzt verfügbar – Zombie Army 4: Abaddon Asylum DLC

• Jetzt verfügbar – Fallout 76: Steel Reign Update



Xbox Game Pass Ultimate Perks

Und der Monat wird noch voller! Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neuesten Perks. In diesem Monat erhältst Du unter anderem diese Boni:

• Bis 15. Juli verfügbar – Space Jam: A New Legacy – The Game

Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks sicherst Du Dir bis zum 15. Juli exklusiven Early Access und erlebst das Spiel bereits vor allen anderen.

• Jetzt verfügbar – Black Desert – Special Gift Bundle

Die neue Klasse der Korsarin betritt das Schlachtfeld von Black Desert. Rüste Dich mit diesem besonderen Bundle aus und stürze Dich in ein neues Abenteuer.

• Jetzt verfügbar – Apex Legends – Protocol 3 Weapon Charm

Zeige Deinen Feinden aus welchem Holz Du geschnitzt bist und rüste den neuen Protocol 3 Weapon Charm aus, den Du via EA Play erhältst.

• Jetzt verfügbar – World of Warships: Legends – Navy of the Realm

Im neusten Xbox Game Pass-Bundle Navy of the Realm erhältst Du mächtige deutsche Kriegsschiffe. Sichere Dir den Fan-Liebling Königsberg und den Zerstörer G101 zusammen mit einigen Camouflages und Boostern.



Xbox Game Pass Quests

Es wimmelt nur so von Xbox Game Pass Ultimate Quests. Absolviere ab dem 6. Juli Quests in besonderen Spielen, die im Rahmen des 20. Jubiläums von Xbox zusammenhängen und sichere Dir doppelten Punkteregen für Deine Microsoft Rewards!

• Grand Theft Auto V (150 Punkte): Stiehl fünf Autos

• Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (150 Punkte): Spiele ein Training Ground-Match

• Grounded (225 Punkte): Erhalte ein Achievement



Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate oder Xbox Game Pass für PC erhalten außerdem 10 Prozent Rabatt auf auslaufende EA-Titel. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

• 14. Juli – EA Sports UFC (EA Play) (Konsole)

• 14. Juli – EA Sports UFC 2 (EA Play) (Konsole)

• 15. Juli – Endless Space 2 (PC)

• 15. Juli – Downwell (PC)

• 15. Juli – CrossCode (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Microsoft