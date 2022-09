Neue Szenen von Sherwood Extreme XBU MrHyde am Mo, 12.09.2022, 13:00 Uhr

Mit Pfeil und Armbrust wird es laut den CAGE Studios in ihrem neuen Spiel Sherwood Extreme erst im vierten Quartal des kommenden Jahres auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC zur Sache gehen. Via Steam gibt es derzeit einen neuen Inhalt im Early Access, der im Video vorgestellt wird.

Quelle: CAGE Studios