Neue Szenen kurz vor dem Release von Boreal Tenebrae XBU MrHyde am Mi, 06.04.2022, 17:15 Uhr

Die Macher von Boreal Tenebrae - RedDeer.games - zeigen kurz vor der Veröffentlichung neue Szenen in einem Trailer. Das Spiel wird am 8. April auf Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

Quelle: RedDeerGames