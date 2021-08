Kurzfilm beleuchtet die Vorgeschichte von Boreal Tenebrae XBU TNT2808 am Do, 12.08.2021, 13:45 Uhr

Bevor ihr später in diesem Jahr Boreal Tenebrae spielt - auf der Nintendo Switch, Xbox One oder Xbox Series X/S -, solltet ihr euch den heute veröffentlichten Kurzfilm ansehen. Der beleuchtet die Vergangenheit der mysteriösen, sterbenden Stadt und gibt Einblicke in das atmosphärische Adventure mit Horrorelementen, das von den besten PlayStation 1-Titeln und TV-Serien wie Stranger Things und Twin Peaks inspiriert wurde.

Der animierte Kurzfilm zu Boreal Tenebrae

Das neue Cinematic-Video zeigt euch die düstere Welt von Boreal Tenebrae, in der es alles andere als gewöhnlich zugeht. Seltsame Blöcke, die hypnotische Statik aussenden, sind in der Stadt aufgetaucht. Einige Einwohner, auch Sarah, wurden von den seltsamen Objekten absorbiert und kehrten nie wieder zurück.

Dieser Kurzfilm wurde von Daniel Beaulieu - Entwickler von Boreal Tenebrae - entwickelt und kreiert. Er ist ein talentierter 3D-Chrarakter-Animator mit Jahren an Erfahrung.

Surrealistische Reise

Das Spiel lässt euch ein mysteriöses Abenteuer erleben mit einem Hauch Horror. In diesem Albtraum von einer sterbenden Stadt müsst ihr viele einzigartige Gegenden der Welt durchlaufen, um eure vermisste Schwester Sarah zu finden - dafür müsst ihr auch das dunkle alternative Universum durchsuchen!

Vervollständigt den Ritus

Bevor Sarah verschwand, hat sie ein mysteriöses Ritual begonnen, das vervollständigt werden muss, um die befallene Stadt zu heilen. Nur ihr könnt das machen. Erforscht die sterbende Welt, untersucht den Mord, löst Rätsel und versucht, die Apokalypse aufzuhalten.

Die Inspiration hinter Boreal Tenebrae

"Das Konzept hinter dem Spiel stammt aus meiner Jugend. Ich wuchs in einer vorstädtischen Gemeinde in Kanada auf, die mir einige einzigartige und anachronistische Perspektiven auf die 90er-Jahre bietet: gefangen zwischen Tradition und Technologie." sagt Daniel Beaulieu, Entwickler von Boreal Tenebrae.

Features:

Klassisches Adventure mit Retroeinschlägen

Horrorelemente und Gore

Geschichtsgetriebene Quests mit verschiedenen Chrakteren

Fixierte Kamera

Verfügbar in sieben Sprachen: Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch

Quelle: RedDeer.games