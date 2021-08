Neue Screenshots zu 7 Horizons XBU TNT2808 am Di, 17.08.2021, 10:45 Uhr

Spannende Platformer-Abschnitte mit Shooter-Elementen verspricht 7 Horizons, das noch in diesem Jahr unter anderem für die Xbox erscheinen soll. Aber auch handgezeichnete Umgebungen und Welten erwarten uns - die ihr in der News in Screenshots bewundern könnt.

Egal ob verbrannte Ödlande, frostige Labyrinthe oder die Gärten der Welt, die Grafiken sind schön bunt und mit viel Liebe zum Detail entworfen worden - doch seht selbst.

Die Hauptfeatures:

Rayman trifft auf Mega Man

Viele spielbare Charaktere

Abwechslungsreiche und reiche Level

In jedem Level ein wenig PEW PEW!

Herausfordernde Platforming-Abschnitte

Handgezeichnete Comicbuch-Grafiken...

... und Comicbuch-Humor.

Mächte Gegner,

noch mächtigere Bosse!

Und Goodies. Jede Menge Goodies.

Quelle: RedDeer.games